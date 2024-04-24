أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء حفل افتتاح تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي.
جاء ذلك بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.
وبهذه المناسبة، أكد أمير المنطقة الشرقية أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة كان له أبلغ الأثر في اكتمال هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى خدمة المسافرين من وإلى محافظة الأحساء الحبيبة، وينعكس إيجاباً على مستهدفات تنموية وحيوية من أبرزها تعزيز الحركة الجوية في المنطقة واستيعاب الطلب المتزايد في الجانب السياحي.
من جانبه، أوضح محافظ الأحساء أن المطار يخدم أكثر من مليون مسافر سنوياً إلى وجهات محلية ودولية، وتعتبر هذه التوسعة الأكبر في تاريخ مطار الأحساء الدولي.
بدوره، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أهمية دور منظومة المطارات الحيوي في تحقيق رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وانعكاس هذا على تحقيق أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ومن بينها مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول العام 2030".
من جهته، بيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار الأحساء الدولي يحظى اليوم بإمكانات هائلة، حيث تم تجهيز المطار بصالتين دوليتين بمساحة إجمالية 2,660م2 مشمولة بميزانين، بالإضافة إلى 10 بوابات للمغادرة والقدوم الداخلي والدولي، وتجاوزت المساحات الإجمالة للمشروع 58 ألف م2 من تطوير وتوسعة.
وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت توسعة صالات المسافرين، ورفع الطاقة التشغيلية لمنصات إنهاء إجراءات السفر إلى 12 منصة للرحلات الدولية والداخلية بنسبة تزيد على 40% بالإضافة إلى زيادة عدد منصات الجوازات بنسبة 100% لكي تصل إلى 16 منصة للقدوم والمغادرة، وشملت مواقف السيارات طويلة الأمد والتي تتسع اليوم لأكثر من 400 سيارة وبمساحة تزيد عن 18 ألف م2، كما يعيش المطار اليوم قفزة كبيرة في الطاقة الاستيعابية بعد أعمال التوسعة من 400 ألف مسافر إلى مليون مسافر
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني أن اكتمال هذا المشروع يعد ترسيخا لمكانة مطارات المنطقة الشرقية ومن بينها مطار الأحساء الدولي في المشهد الاستراتيجي للتنمية في المملكة.
حضر حفل الافتتاح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "مطارات" القابضة رئيس مجلس مديري شركة مطارات الدمام المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، وعدد من قادة الجهات الحكومية والخاصة.