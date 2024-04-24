أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح تطوير وتوسعة مطار الأحساء الدولي

بدوره، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أهمية دور منظومة المطارات الحيوي في تحقيق رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عبر تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وانعكاس هذا على تحقيق أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ومن بينها مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول العام 2030".