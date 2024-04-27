وفاة مواطن غرقًا في أمطار بني مالك جنوبي الطائف

شهدت منطقة "بني مالك" جنوبي الطائف، التابعة لمحافظة ميسان، هطول أمطار غزيرة، فيما تابعت فِرق الدفاع المدني الحالات الناتجة من تلك الأمطار، وباشرت احتجاز أربعة أشخاص داخل مركبتهم أثناء عبورهم وادي عردة في مركز القريع بني مالك، هم "مواطنان وسودانيان"، كانوا قد احتُجزوا داخل مركبتهم، وتوفي أحدهم "مواطن" غرقًا، وتم إنقاذ المواطن الثاني مع سوداني، ويجري البحث عن "سوداني" آخر مفقود.
وأكد لـ"سبق" أحد أقارب المواطن الغريق المتوفى، البالغ من العمر 31 عامًا، أن قريبه - رحمه الله - كان قد ساهم في إنقاذ عائلة، احتجزتها السيول نتيجة الأمطار في حي الوسام بالطائف قبل نحو عام.
وقد تسببت الأمطار والسيول الناجمة عنها في إزالة طبقات من الأسفلت في طريق المفرس ببني مالك، في حين تواصل فِرق الدفاع المدني جهودها في متابعة الحالة المطرية بالمنطقة.