وفاة مواطن غرقًا في أمطار بني مالك جنوبي الطائف

شهدت منطقة "بني مالك" جنوبي الطائف، التابعة لمحافظة ميسان، هطول أمطار غزيرة، فيما تابعت فِرق الدفاع المدني الحالات الناتجة من تلك الأمطار، وباشرت احتجاز أربعة أشخاص داخل مركبتهم أثناء عبورهم وادي عردة في مركز القريع بني مالك، هم "مواطنان وسودانيان"، كانوا قد احتُجزوا داخل مركبتهم، وتوفي أحدهم "مواطن" غرقًا، وتم إنقاذ المواطن الثاني مع سوداني، ويجري البحث عن "سوداني" آخر مفقود.