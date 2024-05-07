الطاولة المستديرة الرابعة بين المملكة وبريطانيا تتناول تسهيل تبادل الإستراتيجيات الناجحة

وناقشت الجلسة تسهيل تبادل الإستراتيجيات الناجحة والدروس المستفادة، وتعزيز ممارسات التنمية الفعالة، ووضع توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ لدمج مرونة المجتمع والرصد والتقييم في المشاريع المستقبلية، وتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة من خلال الالتزام المشترك بتقديم المساعدات الفعالة والتنمية المستدامة، وتحديد الفرص المتاحة لزيادة التنسيق بين الجهات المانحة لتحسين فعالية المساعدات، وأهمية التعاون على تعزيز النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنموي وبناء السلام (HDP) لضمان السلام والازدهار في البلدان الهشة والمعرضة للخطر، وتحديد المبادئ الأساسية لتعزيز البرامج لدعم النهج الترابطي لضمان الاستدامة والصمود.