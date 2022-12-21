"الحوار الوطني" يُعلن أسماء الفائزين بجائزة دورته الثانية

وأشار إلى أن هذا الإبداع الخلاق والعمل الدؤوب من المشاركين في نسخة الجائزة الثانية؛ هو تأكيد على النجاح الكبير الذي استطاعت رسم ملامحه وتعزيز أركانه من خلال الدور الذي تضطلع به في تحقيق أهداف المركز ورسـالته؛ لكونها ترتكز على مجموعة من ‏المعايير التي تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، بما يحقق رؤى وتطلعات قيادتنا ‏بنشر ثقافة التسامح والتعايش والتلاحم بين كل أطياف المجتمع، ومواجهة كل ما يهدد النسيج المجتمعي‎‎.‎