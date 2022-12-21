"الحوار الوطني" يُعلن أسماء الفائزين بجائزة دورته الثانية

أعلن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين في "جائزة الحوار الوطني" بدورتها الثانية، خلال لقاء إعلامي نظمه بمقره في الرياض.
جاء ذلك بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان، ونائب الأمين العام إبراهيم العسيري، وعدد من ممثّلي وسائل الإعلام المختلفة.
وقال "الفوزان": "فخورون اليوم بما تحقّقه جائزة الحوار الوطني من نجاح وتقدم؛ حيث نحتفي اليوم بإعلان أسماء الفائزين في دورتها الثانية، سواء من المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات المجتمع المدني، أو الأفراد؛ من خلال المبادرات الإبداعية التي قدموها للإسهام في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع بما يتماشى مع القفزات النوعية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات؛ تحقيقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي مزدهر".
وأكّد أن الدورة الحالية من الجائزة شهدت مشاركة واسعة وتنافسًا كبيرًا من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد للمشاركة فيها.
وأوضح أن ذلك تجلّى في ارتفاع عدد المتنافسين بمسارات الجائزة المختلفة؛ حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات في مختلف مسارات الجائزة الأربعة 172 مشاركة، تصدرتها مشاركات الأفراد بـ108 مشاركات، ثم القطاع الحكومي بـ29 مشاركة، يليها مؤسسات المجتمع المدني بـ17 مشاركة، وأخيرًا القطاع الخاص بـ18 مشاركة.
وأشار إلى أن هذا الإبداع الخلاق والعمل الدؤوب من المشاركين في نسخة الجائزة الثانية؛ هو تأكيد على النجاح الكبير الذي استطاعت رسم ملامحه وتعزيز أركانه من خلال الدور الذي تضطلع به في تحقيق أهداف المركز ورسـالته؛ لكونها ترتكز على مجموعة من المعايير التي تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، بما يحقق رؤى وتطلعات قيادتنا بنشر ثقافة التسامح والتعايش والتلاحم بين كل أطياف المجتمع، ومواجهة كل ما يهدد النسيج المجتمعي.
وهنّأ الأمين العام للمركز، الفائزين بما قدموه من أعمال متميزة في هذه الجائزة، معبرًا عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها، آملًا أن تواصل الجائزة في نسخها المقبلة الاضطلاع بدورها المتميز في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى تعزيزها في المجتمع بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة، ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي.
وجاءت أسماء الفائزين في الفروع الأربعة كالتالي: فاز في فرع المؤسسات الحكومية مبادرة "السبت البنفسجي" هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة "مواساة" أمانة العاصمة المقدسة، وفي فرع "مؤسسات المجتمع المدني" مؤسسة الوليد الخيرية، وبرنامج "تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي" مشروع سلام للتواصل الحضاري.
وفي فرع "مؤسسات القطاع الخاص" حصدتها مبادرة حياة محمدية، وقف محمد بن أحمد الرشيد، ومؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية. أما فرع "الأفراد" ففاز به مبادرة "السعودية وطن التسامح" زكية سهيل اللحياني.
كما خصّص المركز عددًا من الجوائز المالية والعينية التي سيتم منحها للفائزين، خلال الحفل الذي ينظمه المركز لتكريمهم قريبًا، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.
يذكر أن جائزة "الحوار الوطني" فاز بها في دورتها الأولى كل من: وزارة العدل عن برنامج "شمل"، وجامعة الملك عبد العزيز عن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، في فرع المؤسسات الحكومية.
بينما فازت شركة الفوزان القابضة في فرع "مؤسـسـات القطاع الخاص"، فيما فاز في فرع "مؤسـسـات المجتمع" مؤسسة عبد العزيز بن طلال، وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية عن مبادرة "أحياها"، وجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه فرع الرياض عن "برنامج تعلم". أما فرع الأفراد ففاز به محمد الموسى عن مشروع "للدهشة حضن".