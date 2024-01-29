"نائب أمير تبوك" يطلع على تقرير منجزات "غرفة المنطقة" والفرص الاستثمارية

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك عماد بن سداد الفاخري، وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع الأمير خالد بن سعود خلال اللقاء على تقرير عن منجزات غرفة تبوك خلال الفترة الماضية، مؤكداً دور الغرفة في المنطقة في تطوير قطاع الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية، موضحاً أهمية نقل ما بالمنطقة من فرص استثمارية كبيرة في المجالات المختلفة إلى المستثمرين ورجال الأعمال والتعريف بها.
وأشاد بالنقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك عماد الفاخري باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، ونائبه على الدعم المستمر لجميع برامج وأنشطة الغرفة بالمنطقة.