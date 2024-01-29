"نائب أمير تبوك" يطلع على تقرير منجزات "غرفة المنطقة" والفرص الاستثمارية

واطلع الأمير خالد بن سعود خلال اللقاء على تقرير عن منجزات غرفة تبوك خلال الفترة الماضية، مؤكداً دور الغرفة في المنطقة في تطوير قطاع الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية، موضحاً أهمية نقل ما بالمنطقة من فرص استثمارية كبيرة في المجالات المختلفة إلى المستثمرين ورجال الأعمال والتعريف بها.