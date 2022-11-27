برعاية الملك.. "العالمي للموهبة 2" يتهيأ للانطلاق بجدة.."رحلة نحو المستقبل الجديد"

وبينت أن المؤتمر يشمل آيدياثون، يشارك فيه أكثر من مائة موهوب وموهوبة من 30 دولة حول العالم، تم اختيارهم بناءً على إنجازاتهم العلمية والتقنية، وانتمائهم لأفضل جامعات العالم، وسيطبقون خلال الآيدياثون مبادئ التفكير الجمعي لبناء منصة عالمية، لتمكين الموهوبين من كل العالم من استخدام الذكاء الجمعي، لتقديم حلول ابتكارية لتحديات العالم، وصنع مستقبل جديد، داعية الموهوبين والمبدعين في أنحاء العالم، إلى مشاركة معارفهم وأفكارهم الإبداعية مع المنصة التي ستطلق بنهاية المؤتمر.