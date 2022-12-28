بعد كسر بليغ في الساق.. فريق طبي بالقصيم يساعد سيدة على المشي مجدداً

استطاع فريق طبي في مستشفى البكيرية العام في منطقة القصيم، تمكين امرأة من المشي بعد تعرُّض عظام ساقها لكسرٍ بليغٍ نتيجة وقوع حادث سير لها، بعد تدخل جراحي وعلاج طبيعي تأهيلي.
وقال "تجمع القصيم الصحي" إنه جرى إسعاف المريضة الخمسينية إلى طوارئ المستشفى بعد تعرُّضها لحادث سير، تسبب لها في كسر مفتوح أسفل عظام الساق، مع بروز جزئي للعظم المكسور إلى خارج جلد القدم، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية للمصابة، ومباشرة عمل غسل وتعقيم للكسر.
وأضاف: بدأ الفريق الطبي بالتدخل الجراحي اللازم على مرحلتين، تضمنت الأولى وضع جهاز مثبت خارجي والانتظار حتى التئام الجروح لمدة ثلاثة أسابيع، وفي المرحلة الثانية تثبيت كسر الكاحل بشريحة ومسامير طبية خاصة.
وأردف التجمع: المصابة أدخلت بعد الجراحة الثانية بشهرين في برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي، واستعادت عافيتها الكاملة، وأصبحت تستطيع المشي على قدميها دون الحاجة إلى عكازات أو مساعدة من أحد، مع مجال حركة جيدة لمفصل الكاحل، وذلك بعد مضي ستة أشهر على العملية الجراحية والتأهيل.
يُذكر أن عدد العمليات التي أجراها قسم جراحة العظام في مستشفى البكيرية العام بلغ أكثر من 150 عملية جراحية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022م.