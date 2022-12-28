بعد كسر بليغ في الساق.. فريق طبي بالقصيم يساعد سيدة على المشي مجدداً

وأردف التجمع: المصابة أدخلت بعد الجراحة الثانية بشهرين في برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي، واستعادت عافيتها الكاملة، وأصبحت تستطيع المشي على قدميها دون الحاجة إلى عكازات أو مساعدة من أحد، مع مجال حركة جيدة لمفصل الكاحل، وذلك بعد مضي ستة أشهر على العملية الجراحية والتأهيل.