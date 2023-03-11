"كبار العلماء": يوم العلم مناسبة للتذكير بفضل الله على شعب المملكة

عدّت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء اتخاذ المملكة العربية السعودية يومًا للعلم، الذي يوافق يوم "11" مارس من كل عام، مناسبة للتذكير بمنة الله تعالى على شعب المملكة بهذه الدولة المباركة، التي اختارت رايتها راية التوحيد والرسالة، حيث تتوسط كلمة: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" تحتها سيف مسلول، علم المملكة، ولا ينكس هذا العلم أبدًا.