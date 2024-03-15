أمراء المناطق ونوابهم: تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري يُجسِّد دعم القيادة لقيم البذل والعطاء

وأشاد سموه بالجهود الخيرية التي تبذلها القيادة الكريمة لتشجيع ودعم قيم البذل والعطاء الخيري وغير الربحي في المملكة، والحرص على تنميته والارتقاء به لتحقيق أهدافه المنشودة بمساندة الفئات المستفيدة والمستهدفة من خدماته، مستدلاً على ذلك بالتبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمنصة "إحسان".

وحث أمير جازان جميع أبناء المنطقة وجميع المناطق على المبادرة إلى التبرع للحملة عبر منصة إحسان الخيرية في نسختها الرابعة خلال الشهر الفضيل، داعياً الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.