دله الصحية تسجل أعلى إيرادات في تاريخها على مستوى التسعة أشهر وصافي الربح يقفز 18%

أشاد م. طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، بما حققته الشركة من إنجازات على مختلف الأصعدة التشغيلية والمالية والطبية، مؤكداً أنه بعد فضل الله فإن إرث الشركة المبني على أسس التميّز والجودة والإنسانية كان وسيبقى المحرّك الأساس للنمو وهو أمر انعكس جليّاً في أداء مستشفيي دلّه الخبر ودلّه الأحساء واللذان حققا قفزة كبيرة في الإيرادات بعد أن حملا اسم دلّه الصحية، لا سيما مستشفى دلّه الخبر الذي سجّل أوّل ربحية له في شهر سبتمبر بعد ستة أشهر فقط من استلام دلّه لإدارته، فضلاً عن استمرار الأداء القوي في مرافق الشركة القائمة قبل الاستحواذ التي شهدت نمواً في إيراداتها بواقع 191 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.