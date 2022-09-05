"وقاية" تنال اعتراف "الصحة العالمية" كمركز وطني للإنفلونزا في المملكة

حصلت هيئة الصحة العامة "وقاية" على اعتراف منظمة الصحة العالمية بوصفها مركزًا وطنيًا للإنفلونزا في المملكة، وذلك بناءً على نتائج التقييم التي قامت به منظمة الصحة العالمية لمختبرات الصحة العامة بـ"وقاية"، التي شملت التأكد من تحقيق جميع معايير ومتطلبات الاعتراف، وكذلك الاشتراطات المتعلقة بالجودة والأمن والسلامة البيولوجية.