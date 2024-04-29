أجواء العاصمة المقدسة تخالف توقعات الأرصاد.. ﻿غيوم صباحية وشمس ساطعة نهارًا دون أمطار

خالفت أجواء العاصمة المقدسة توقعات الهيئة العامة للأرصاد، التي أشارت إلى حدوث حالة مطرية اليوم الاثنين.
وأشار تحذير الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الحالة تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مع تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وسُمِعت أصوات متفرقة للرعد في شرق مكة، مع تساقط زخات قليلة من المطر؛ فيما تشكلت الغيوم في ساعات الصباح الباكر تخللتها أشعة الشمس في أغلب الأوقات وشكّلت سماء صحوة حتى الآن.
وكان عدد من الجهات التعليمية قد بادر بتعليق الدراسة في مقارها بمكة المكرمة؛ حرصًا على سلامة منسوبيها على إثر تحذير الأرصاد، وأعلنت جامعة أم القرى والتدريب التقني بمكة عن التعليق اليوم الاثنين.. في المقابل انتظم طلاب تعليم مكة المكرمة في مدارسهم وأكملوا يومهم الدراسي في أجواء يغلب عليها الطقس الصحو والشمس الساطعة.