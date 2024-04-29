أجواء العاصمة المقدسة تخالف توقعات الأرصاد.. ﻿غيوم صباحية وشمس ساطعة نهارًا دون أمطار

وكان عدد من الجهات التعليمية قد بادر بتعليق الدراسة في مقارها بمكة المكرمة؛ حرصًا على سلامة منسوبيها على إثر تحذير الأرصاد، وأعلنت جامعة أم القرى والتدريب التقني بمكة عن التعليق اليوم الاثنين.. في المقابل انتظم طلاب تعليم مكة المكرمة في مدارسهم وأكملوا يومهم الدراسي في أجواء يغلب عليها الطقس الصحو والشمس الساطعة.