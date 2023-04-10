بالفيديو.. رئيس "تيسير": نأمل إقامة المؤتمر الإسلامي لزواج ذوي الإعاقة نهاية العام الهجري

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إلى تدشين برامج جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، وإدارة بندر الهاجري بأن الجمعية تسعى إلى أن يكون هناك نظام خاص بزواج الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن من خطط الجمعية إعلاميًا البحث عن المشاهير للتسويق لأنشطتها وبرامجها مثنيًا في هذا الإطار على الحس الإنساني للفنانين في دعم أهداف الجمعية.