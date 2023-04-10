بالفيديو.. رئيس "تيسير": نأمل إقامة المؤتمر الإسلامي لزواج ذوي الإعاقة نهاية العام الهجري
دشن الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز سائر برامج جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج التي أسستها وطورتها على موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتفصيلاً، أثنى الأمير تركي بن محمد بن ناصر على جهود الجمعية وأدوارها التنموية البناءة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الزواج لبناء أسر سعيدة ومستقرة.
وقال في كلمته التي ألقاها أمس لدى رعايته حفل تدشين برامج جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج ودعم مواهبهم ، وحفل السحور السنوي للجمعية بحضور نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الخيري والإنساني، و ذلك بفندق إنتركونتننتال الرياض: "ضرب لنا ذوو الهمم مثلاً كبيرًا في الإصرار على النجاح والاستمرار في حياتهم بمنتهى التفاؤل والإيجابية، وهذا سبب من أسباب نجاحهم وإبداعهم".
وأضاف تركي بن محمد: نحن سعداء بنجاحهم ونتمنى أن نتكاتف جميعًا من أجلهم لأنهم جزء كبير ومهم من مجتمعنا من أجل مستقبلنا الباهر في ظل رؤية المملكة 2030 ونحن ننتظر الإبداع والابتكار من ذوي الهمم ونحن متفائلون بهم كثيرًا.
وتضمن حفل تدشين برامج الجمعية، كلمة رئيس جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج سلمان بن ظافر الشهري استعرض فيها ما حققته الجمعية من نجاح وإنجازات في الذكرى الرابعة من تأسيسها، مشيرًا إلى أنها أتت بفكر تنموي يتواكب مع رؤية المملكة المباركة 2030 وقدم شكره لراعي الحفل والحضور .
بعد ذلك شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًا عن مركز تيسير للدراسات والاتصال العلمي وآخر عن منصة قِران وهي خدمة إلكترونية خيرية تتيح للراغبين في الزواج من الجنيين الحصول على شريك الحياة بكل يسر وسهولة.
وخلال الحفل تحدثت روان الدوسري مديرة التطوير المؤسسي في جمعية تيسير عن الجوائز والشهادات التي حصدتها الجمعية.
وفي نهاية الحفل جرى تكريم رعاة الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها والداعمين لها، بعد ذلك تجول راعي الحفل الأمير تركي بن محمد بن ناصر في المعرض المصاحب الذي تضمن أركانًا تعريفيًا بالجهات المشاركة والداعمة لأنشطة وبرامج وأهداف الجمعية وكذلك أعمال فنية ولوحات إبداعية من الموهوبين من ذوي الإعاقة.
من جانب آخر، كشف رئيس جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج ، سلمان بن ظافر الشهري لـ"سبق"، أن المؤتمر الإسلامي لزواج ذوي الإعاقة والمأمول عقده بإذن الله نهاية العام الهجري ، سوف يجيب عن الكثير من التساؤلات الدينية والفقهية المعاصرة فيما يتعلق بزواج ذوي الإعاقة، موضحًا أن دور الجمعية لا ينحصر في المساعدة على الزواج بل يخدم فئة المعاقين في هذا المجال من النواحي القانونية والبحثية والفقهية.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إلى تدشين برامج جمعية "تيسير" لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج، وإدارة بندر الهاجري بأن الجمعية تسعى إلى أن يكون هناك نظام خاص بزواج الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن من خطط الجمعية إعلاميًا البحث عن المشاهير للتسويق لأنشطتها وبرامجها مثنيًا في هذا الإطار على الحس الإنساني للفنانين في دعم أهداف الجمعية.
وأوضح أنهم بانتظار فتوى الشرع فيما يتعلق بزواج شديدي الإعاقة العقلية وشهادة القدرة الصحية ليكون هناك زواج سليم لبناء أسرة سعيدة ومستقرة.
ورحب بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأخرى والمماثلة التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الشهري أنه تم تزويج 142 شابًا وشابة، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويج 178 شابًا وفتاة في شهر ذي القعدة المقبل.
وتحدث عن دور مركز مشورة بالجمعية في متابعة حالات الزواج من منطلق الحرص على استقرار الحياة الزوجية و الأسرية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواجهة أي تهديد بالانفصال وتم اكتشاف 3 حالات فقط من الـ 100 زيجة التي تمت العام الماضي، مؤكدًا دور الجمعية في رعاية أبناء هذه الأسر ومتابعتهم تربويًا ودراسيًا.
وأشار إلى أن الجمعية تحرص على تفعيل دور رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في دعم مسيرتها وأنشطتها تحقيق أهدافها كما أنها تركز على زواج السعوديين بالمواطنات.
وتعد الجمعية من الجمعيات غير الربحية، ومرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض، وهي أول جمعية من نوعها على مستوى الوطن العربي، تتخصص في مساعدة ذوي الإعاقة على الزواج من الجنسين بمختلف إعاقتهم سعيًا إلى بناء وتكوين أسر مستقرة.