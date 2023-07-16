جامعة طيبة بينبع تفتتح معرضَ القبول والتسجيل وشؤون الطلاب

افتتح مديرُ عام فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور عبدالسلام بن سالم الجدعاني، اليوم الأحد؛ معرضَ القبول والتسجيل وشؤون الطلاب، بمجمع "الدانة مول" في محافظة ينبع.
جاء ذلك بحضور عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور رياض اللهيبي، وعمداء الكليات بفرع الجامعة. ويستمرّ المعرض لمدة يومين من الساعة 5:00 مساءً إلى 9:30 مساءً.
ويهدف المعرض إلى توفير كل وسائل الدعم من فريق ممثّلي الفرع؛ لتقديم الخدمات وحلّ المشكلات التقنية إن وجدت، خلال عملية التسجيل الإلكتروني للمتقدمين، والإجابة عن استفساراتهم.
وتُقدّم من خلاله مجموعة من الخدمات للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج الجامعة الأكاديمية؛ مثل: الاستشارات الأكاديمية والإجابة عن الاستفسارات والدعم الفني، وأركان لطلاب وطالبات جامعة طيبة بمحافظة ينبع، يروون قصصهم التعليمية في الجامعة للمهتمين بالتخصص والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بأسلوب التعليم الجامعي.
يذكر أن جامعة طيبة تُواصل استقبال طلبات الترشيح الإلكتروني للقبول في برامجها الأكاديمية وكلياتها وفروعها للعام الجامعي 1445هـ، والذي انطلق الأربعاء الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، ويتواصل إلى التاسع والعشرين من ذي الحجّة الجاري.
وتؤكّد عمادة القبول والتسجيل في جامعة طيبة، أنه ستتم معالجة المفاضلة بين المتقدّمين، بعد انتهاء فترة الترشيح؛ حيث سيجري تقييم الطلبات وفقًا للمعايير المحددة والشروط المطلوبة لكل برنامج أكاديمي.