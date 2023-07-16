جامعة طيبة بينبع تفتتح معرضَ القبول والتسجيل وشؤون الطلاب

يذكر أن جامعة طيبة تُواصل استقبال طلبات الترشيح الإلكتروني للقبول في برامجها الأكاديمية وكلياتها وفروعها للعام الجامعي 1445هـ، والذي انطلق الأربعاء الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، ويتواصل إلى التاسع والعشرين من ذي الحجّة الجاري.