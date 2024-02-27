"علاج العقم مع أم عزيزان".. "الخضيري": كل من أراد الشهرة جاء بخلطة لفتح الشرايين!

وأشار "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى ما يُتداول من كلمات وفيها: "علاج السرطان بواسطة المحامي، وعلاج العقم من خلطة أم عزيزان، وكل خلطة معها قصة فيلم مكرر: أنا فلان بن فلان عانيت من انسداد الشرايين وبالأخير اكتشفت تلك الخلطة".