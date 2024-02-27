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"علاج العقم مع أم عزيزان".. "الخضيري": كل من أراد الشهرة جاء بخلطة لفتح الشرايين!
تحدّث عن المقاطع المتداولة والترويج لها.. "انشر تؤجر.. وقد يهددونك: ومن لا ينشرها يأثم"
قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: للأسف كل من أراد الإثارة والشهرة جاء بمقطع يقترح فيه أن خلطة الليمون والثوم والبصل والفلفل تفتح الشرايين المسدودة.
وأشار "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى ما يُتداول من كلمات وفيها: "علاج السرطان بواسطة المحامي، وعلاج العقم من خلطة أم عزيزان، وكل خلطة معها قصة فيلم مكرر: أنا فلان بن فلان عانيت من انسداد الشرايين وبالأخير اكتشفت تلك الخلطة".
وعن سلسلة الباحثين عن الإثارة والشهرة، أبان "الخضيري" طريقة أصحابها: "أنا فلان عالجت السرطان بالفلفل، وخلطة كذا لمعالجة كذا، وخلطة الحلبة والأترنج لكذا وكذا"، وكلها بدون دراسات وبدون أبحاث وبدون مصادر، ثم يأتي المعززون لهم بالنشر والتكرار (انشر تؤجر)، وقد يهددونك: ومن لا ينشرها يأثم.