"إتقان" توقع اتفاقية مع "بنك البلاد" للتعاون في التمويل ودعم مبادرات قطاع التسويق العقاري

جاء ذلك على هامش الرعاية البلاتينية لشركة إتقان العقارية لمعرض ريستاتكس الذي انطلقت فعالياته أمس بجدة، حيث وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد ورئيس أصول مصرف الأفراد ببنك البلاد خالد أبو حسان، بحضور عدد من المسؤولين بالشركة وبنك البلاد ووسائل الإعلام.

يأتي توقيع "إتقان العقارية" و"بنك البلاد" لتلك الاتفاقية امتداداً للحضور الفاعل لرائدة التسويق العقاري بالمملكة "إتقان"، وفي إطار سعيها الدؤوب لتوفير الحلول التمويلية الشاملة لعملائها بالتنسيق مع البنوك المحلية لتلائم كافة احتياجات العملاء وبتسهيلات ومزايا تنافسية عالية.