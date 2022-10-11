"إتقان" توقع اتفاقية مع "بنك البلاد" للتعاون في التمويل ودعم مبادرات قطاع التسويق العقاري

وقعت شركة إتقان العقارية أمس مذكرة تعاوناً مشتركاً مع بنك البلاد بهدف دعم التمويل العقاري ومبادرات الشركة والأفكار والخطط الحالية والمستقبلية لقطاع التسويق العقاري ودعم الاستثمار العقاري الذي تقدمه الشركة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى تعزيز المبادرات الخاصة بالتسويق العقاري ودعم القطاع الإسكاني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك على هامش الرعاية البلاتينية لشركة إتقان العقارية لمعرض ريستاتكس الذي انطلقت فعالياته أمس بجدة، حيث وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد ورئيس أصول مصرف الأفراد ببنك البلاد خالد أبو حسان، بحضور عدد من المسؤولين بالشركة وبنك البلاد ووسائل الإعلام.
يأتي توقيع "إتقان العقارية" و"بنك البلاد" لتلك الاتفاقية امتداداً للحضور الفاعل لرائدة التسويق العقاري بالمملكة "إتقان"، وفي إطار سعيها الدؤوب لتوفير الحلول التمويلية الشاملة لعملائها بالتنسيق مع البنوك المحلية لتلائم كافة احتياجات العملاء وبتسهيلات ومزايا تنافسية عالية.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد بأن الاتفاقية مع بنك البلاد مهمة لكونه من البنوك الرائدة في تقديم حلول متكاملة لمنتجات صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان للعملاء الكرام.
وأشار بأن توقيع الاتفاقية ضمن إطار مساهمة الشركة وبنك البلاد لدعم القطاع العقاري بالمملكة واستمراراً للدور المهم الذي يلعبه في تلبية حاجات المواطنين العقارية المتنوعة من خلال برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه لامتلاك مختلف أنواع المنتجات العقارية ضمن المزايا المتعددة المقدم.
ويقدم بنك البلاد حزمة متكاملة من الحلول لجميع منتجات التمويل العقاري للمدنيين والعسكريين تمويل شراء الوحدات الجاهزة، وتمويل البناء الذات، وبرنامج دعم الدفعة المقدمة للعسكريين، وبرنامج دعم الدفعة المقدمة للمدنيين، والتمويل مقابل الرهن، والوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان، وتمويل المتقاعدين، والتمويل العقاري المرن (2*1)، والبيع على الخارطة، وتقسيط الدفعة المقدمة في البيع على الخارطة، وبرنامج الضمانات، والرهن الميسر، والتمويل القائم.