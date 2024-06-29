"الشؤون الدينية" تطلق البرنامج القرآني الصيفي من جوار الكعبة المشرفة

وفعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، برامجها الصيفية القرآنية في المسجد الحرام؛ لربط القاصدين بالقرآن وهداياته الوسطية، بمنهجية علمية مؤصلة؛ لا سيما الناشئة؛ لترتبط بكتاب الله تعالى، تلاوة وحفظًا، وبهداياته عملًا وتطبيقًا، وبسلوكه القويم تمثلًا وتمسكًا، ليهذب الظاهر ويطهر الباطن ويعزز رسالته وهدايته في نفوس القاصدين وطلاب حلقاته، ويعمق صلتهم به.