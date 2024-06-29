"الشؤون الدينية" تطلق البرنامج القرآني الصيفي من جوار الكعبة المشرفة

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، البرنامج القرآني الصيفي بالمسجد الحرام، اليوم السبت، تحت شعار "لصحبة القرآن الكريم من جوار الكعبة المشرفة".
جاء ذلك برعاية رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بهدف ربط القاصدين والمعتمرين بالقرآن وهداياته الوسطية، بمنهجية علمية مؤصلة، ولا سيما الناشئة؛ لترتبط بكتاب الله تعالى، تلاوة وحفظًا، وبهداياته عملًا وتطبيقًا، وبسلوكه القويم تمثلًا وتمسكًا؛ ليهذب الظاهر ويطهر الباطن.
ويستمر البرنامج القرآني الصيفي، على مدى 38 يومًا بالمسجد الحرام؛ خلال الفترة من 23/ 12/ 1445هـ، حتى 4/ 2/ 1446هـ، ضمن استراتيجيات رئاسة الشؤون الدينية وخططها التعليمية، والمرتكزة على أساس استحداث الرئاسة الدينية بقرار مجلس الوزراء الموقر؛ لريادة الأمة وسيادتها؛ إذ تعظم مشروعات القرآن الكريم وبرامجه وحلقاته، وربط المسلمين به شيبًا وشبابًا.
وتُولي القيادة الرشيدة -وفقها الله- برامج تعليم القرآن الكريم في الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرًا، وتسخر كل إمكاناتها لتحقيق ذلك.
وفعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، برامجها الصيفية القرآنية في المسجد الحرام؛ لربط القاصدين بالقرآن وهداياته الوسطية، بمنهجية علمية مؤصلة؛ لا سيما الناشئة؛ لترتبط بكتاب الله تعالى، تلاوة وحفظًا، وبهداياته عملًا وتطبيقًا، وبسلوكه القويم تمثلًا وتمسكًا، ليهذب الظاهر ويطهر الباطن ويعزز رسالته وهدايته في نفوس القاصدين وطلاب حلقاته، ويعمق صلتهم به.
ومن مهام البرنامج القرآني الصيفي: تأصيل وتعليم الطرق الصحيحة لحفظ القرآن الكريم وتصحيح تلاوته، في بيئة تعليمية تربوية، وفق مسارات تراعي الفروقات الفردية؛ لضمان إتقان تلاوة كتاب الله تعالى، وحفظه وتجويده.
ويأتي تنظيم البرنامج القرآني الصيفي بالمسجد الحرام؛ تفعيلًا لهدايته ورسالته الدينية الوسطية العالمية: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدًى للعالمين﴾ [آل عمران: 96]، متاخمًا مع هدايات القرآن الكريم: ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾ [الإسراء: 9]، وتفاعلًا مع المناسبات الاجتماعية؛ لإثراء القاصدين والزائرين، وعون الطلاب على استثمار إجازتهم المدرسية فيما هو صالح لدينهم ووطنهم ومجتمعهم وأسرهم برفقة القرآن الكريم في جوار البيت الحرام.
يُذكر أن البرنامج القرآني الصيفي؛ يُعقد حضوريًّا في "بدروم توسعة الملك فهد" للطلاب و"التوسعة الشمالية" للطالبات.
ويتيح البرنامج عددًا من المسارات، تتضمن: التلاوة والحفظ والمراجعة والتمهير، ويتميز بإمكانية المتابعة بعد انتهاء البرنامج لمن يرغب، وتوفير بيئة تعليمية فريدة وفقرات ترويحية.
هذا إضافة إلى المرونة والتيسير في اختيار فترة أو أكثر من ست فترات معدة للطلاب، واختيار فترة من ثلاث فترات معدة للطالبات، علمًا بأن مدة الفترة الواحدة تبلغ ثلاث ساعات ونصفًا.