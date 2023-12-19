"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.647 قسيمة شرائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.647 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها اللاجئون السوريون والفلسطينيون والمجتمع المستضيف في مناطق البقاع الغربي وطرابلس ووادي خالد ومرجعيون وحاصيبا وبيروت بجمهورية لبنان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين واللاجئين في مختلف أنحاء العالم من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.
من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.844 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية ود مدني الكبرى بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 5.795 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.