"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.647 قسيمة شرائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان

من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.844 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية ود مدني الكبرى بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 5.795 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.