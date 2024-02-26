حراك بـ 12 ملياراً.."عبدالعزيز بن سعد": "جادة الإبل" مخرج سياحي يوفّر فرصاً

وراهن الأمير، خلال حديثه، على أن حائل بقدراتها الكاملة وقدرة أبنائها قادرة على تفعيل الأدوار وإبراز حائل بجميع ما لديها من مرتكزات قوى، وأثبتت قدرتها العالية على استضافة المهرجانات والمؤتمرات والملتقيات، وذلك بفضل الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، وبما تحتضنه من ممكنات وميزات تمثلت في محوريتها وغناها الهائل بالإرث والتاريخ والقدرة الطبيعية والتكوينات الجميلة، إضافة إلى موقعها المميز وجغرافيتها المميزة أيضاً التي تلقي بظلالها على كل فعالية مما يجعلها اليوم نافذة وقِبلة سياحية وبوابة للوطن في البرامج السياحية المقبلة.