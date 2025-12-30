التحالف ينشر مقطع فيديو يوثّق وصول سفينتين محمّلتين بالأسلحة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا

وكان قد صرّح تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أنه خلال يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر 2025م، دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.