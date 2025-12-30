التحالف ينشر مقطع فيديو يوثّق وصول سفينتين محمّلتين بالأسلحة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا

نشر تحالف دعم الشرعية مقطع فيديو يوثّق وصول سفينتين محمّلتين بالأسلحة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، في مخالفة صريحة للأنظمة والإجراءات المعمول بها.
وكان قد صرّح تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أنه خلال يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر 2025م، دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
وأوضح أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما، وإنزال كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية، بهدف دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية لليمن، وتشمل حضرموت والمهرة، بما يسهم في تأجيج الصراع.
وأكد المالكي أن هذه الأعمال تُعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة ومساعي الوصول إلى حل سلمي، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015م.
وشدد تحالف دعم الشرعية على استمرار مراقبة المنافذ البحرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لزعزعة الوضع أو خرق القرارات الدولية.