"الدارة" تستعرض.. "أمهات ملوك الأمة" نشأة تحكي عن استمرارية تاريخ مجيد

وقالت الدارة إن قصة أمهات ملوك الأمة تحكي استمرارية تاريخ مجيد تبدأ من والدة الملك سعود بن عبدالعزيز "وضحى بنت محمد العريعر"، ثم طرافة بنت عبدالله آل الشيخ والدة الملك فيصل بن عبدالعزيز الذي حكم في الفترة بين "1964م- 1975م"، ثم الجوهرة بنت مساعد بن جلوي والدة الملك خالد بن عبدالعزيز الذي حكم للفترة بين 1975 حتى 1982م.