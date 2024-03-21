"الدارة" تستعرض.. "أمهات ملوك الأمة" نشأة تحكي عن استمرارية تاريخ مجيد

بالتزامن مع يوم الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس، استعرضت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة من المعلومات التاريخية عن أمهات أنشأن وأسسن ملوكًا وأجيالًا ساروا على نهج أبيهم المؤسس وأجدادهم الأئمة؛ إذ رفعوا راية المملكة خفاقة بالعز والأمن والأمان.
وقالت الدارة إن قصة أمهات ملوك الأمة تحكي استمرارية تاريخ مجيد تبدأ من والدة الملك سعود بن عبدالعزيز "وضحى بنت محمد العريعر"، ثم طرافة بنت عبدالله آل الشيخ والدة الملك فيصل بن عبدالعزيز الذي حكم في الفترة بين "1964م- 1975م"، ثم الجوهرة بنت مساعد بن جلوي والدة الملك خالد بن عبدالعزيز الذي حكم للفترة بين 1975 حتى 1982م.
وتأتي في الترتيب التالي والدة الملك فهد "حصة بنت أحمد السديري"، ثم فهدة بنت العاصي بن شريم والدة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حكم في الفترة بين 2005 حتى 2015، ثم والدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حصة بنت أحمد السديري".