ألمانيا.. طالبات بجامعة بيشة يحصدن المركز الثاني بالمؤتمر الأوروبي للهندسة الصناعية

حصل فريقٌ من طالبات قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة بجامعة بيشة، على جائزة المركز الثاني المدعومة من شركة SIEMENS العالمية، وذلك في مسابقة المحاكاة التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الأوروبي الدولي السابع للهندسة الصناعية وإدارة العمليات الذي أُقيم بـ آوغسبورغ في ألمانيا، بمشاركة 46 دولة حول العالم.