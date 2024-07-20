ألمانيا.. طالبات بجامعة بيشة يحصدن المركز الثاني بالمؤتمر الأوروبي للهندسة الصناعية

حصل فريقٌ من طالبات قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة بجامعة بيشة، على جائزة المركز الثاني المدعومة من شركة SIEMENS العالمية، وذلك في مسابقة المحاكاة التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الأوروبي الدولي السابع للهندسة الصناعية وإدارة العمليات الذي أُقيم بـ آوغسبورغ في ألمانيا، بمشاركة 46 دولة حول العالم.
والمشروع الفائز بالجائزة الذي قدّمته الطالبات هو تصميم نظام ذكي للتنبؤ بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من أنظمة التدفئة التقليدية التي تعمل بالحطب في المنازل خلال فصل الشتاء.
وتمّت المحاكاة باستخدام SolidWorks وProteus؛ حيث أظهرت نتائج المحاكاة أن النظام يقلل مستويات ثاني أكسيد الكربون، مما يحسّن كفاءة الطاقة ويحافظ على درجة حرارة مريحة، كما يوفّر النظام حلاً فعالاً لتحسين جودة الهواء الداخلي، وتقليل المخاطر الصحية، وتحقيق بيئة مستدامة.