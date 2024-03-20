"السديس": تفعيل مبادرة تعزيز مكانة أئمة ومؤذني الحرمين لإيصال رسالة الوسطية للعالم

وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: إن الرئاسة حرصت على تعزيز المهام الدينية لأئمة ومؤذني الحرمين؛ استشعارًا للمسؤولية العظيمة التي خُصت بها المملكة من رعاية وإعمار الحرمين دينيًّا، ولبلوغ المستهدفات الدينية للحرمين عالميًّا؛ فضلًا عن إثراء تجربة الزائرين والقاصدين دينيًّا خلال شهر رمضان المبارك.