العاصمة المقدسة تشهد موجة أمطار غزيرة.. وفِرق الطوارئ تنتشر.. والمدني يطالب بالحيطة والحذر

شهدت العاصمة المقدسة مساء اليوم موجة من الأمطار الغزيرة، وقد سبقها رياح قوية، أثرت بشكل ملحوظ على المدينة.
وقد تسبَّبت الرياح القوية في سقوط بعض الأشجار في عدد من أحياء مكة المكرمة، وبخاصة المواقع المكشوفة والأراضي المسورة.
ومع استمرار الرياح بدأت الأمطار تهطل بغزارة شديدة؛ ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع والأحياء؛ واستدعى تدخُّل الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين، وتنظيم حركة المرور.
وبدورها، قامت السلطات المعنية بنشر فِرق الطوارئ في مختلف أنحاء المدينة؛ لمواجهة تداعيات هذه الظروف الجوية.. وتم العمل على إزالة الأشجار المتساقطة، وتأمين الطرقات؛ لمنع حدوث حوادث.
كما تم تحذير المواطنين والمقيمين من النزول إلى تجمعات الأمطار حفاظًا على سلامتهم.
وفي ظل هذه الظروف تضافرت جهود مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية في مكة المكرمة؛ لضمان التعامل الفعال مع تداعيات الأمطار الغزيرة، وضمان سلامة الجميع.