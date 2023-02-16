شاهد.. "البحث والإنقاذ السعودي" يتواصل في أنطاكيا التركية بأحدث المعدات

قالت المديرية العامة للدفاع المدني: إن أعمال فريق البحث والإنقاذ السعودي تتواصل في مدينة أنطاكيا التركية بأحدث المعدات.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تستمر الأعمال الميدانية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في مدينة أنطاكيا المتضررة من الزلزال بجمهورية تركيا، باستخدام معدات وتقنيات بحث حديثة".
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.