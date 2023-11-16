"صفوة المهيدب لطب الأسنان" تعالج أكثر من 16 ألف شخص من غير القادرين على دفع تكاليف العلاج مجانًا

وأوضح إبراهيم المهيدب رئيس مجلس إدارة مجموعة صفوة المهيدب أن هذه الحالات التي تم علاجها دون أي مقابل، وهذا دور أصيل للمجموعة ومسؤوليتها الاجتماعية، التي تشمل مواطنين ومقيمين في وطننا المعطاء، مقدمًا الشكر لهذه الحالات؛ لكرمهم علينا بقبولها، سائلًا الله أن يتقبلها عن ولاة أمرنا وعن كل مواطني مملكة الإنسانية.