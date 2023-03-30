"موطن العقارية" تدشن برج "موطن لمار" بمكة وتُوَقع اتفاقية تشغيل مع "أساس جودة الضيافة"

يُذكر أن "موطن العقارية" شركة سعودية -مساهمة مقفلة- مقرها الرياض، تعمل في مجال العقارات الصناعية والسكنية والتجارية والضيافة، وتستهدف توفير الحلول والمنتجات العقارية المتنوعة التي تنسجم مع برامج رؤية 2030؛ من خلال مشاريع نوعية تخدم القطاع الصناعي واللوجستي وإنشاء المصانع الجاهزة لاحتضان الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية النوعية التي تلبي احتياجات وتطلعات السوق العقارية السعودية؛ فضلًا عن تطوير الفنادق ذات الأسماء العالمية عبر عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية، وبما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة، ويضمن مستقبلًا واعدًا لأعمالها. www.mawten.com.sa.