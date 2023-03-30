"موطن العقارية" تدشن برج "موطن لمار" بمكة وتُوَقع اتفاقية تشغيل مع "أساس جودة الضيافة"

دشنت "شركة موطن العقارية"، مشروعها الفندقي برج "موطن لمار" الذي طوّرته في مكة المكرمة، بعد استكمال إعادة تأهيله وتوقيع اتفاقية التشغيل والإدارة مع شركة أساس جودة الضيافة لمدة ثلاث سنوات.
وقّع الاتفاقية الدكتور رائد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية، وعبدالمحسن العجلان رئيس مجلس إدارة شركة أساس جودة الضيافة.
وتم افتتاح فندق "موطن لمار" مع بداية شهر رمضان الحالي، والذي يمثل أحد استثمارات شركة موطن العقارية في قطاع الفنادق والضيافة بمكة المكرمة على شارع إبراهيم الخليل في حي المسفلة على بُعد 1800م من الحرم المكي فقط، وتم تطويره بمسطحات بناء تجاوزت 36 ألف متر مربع وبارتفاع 23 طابقًا.
ويضم الفندق 614 غرفة فندقية مجهزة بدورة مياه خاصة تتسع لقرابة 3 آلاف شخص، و14 طابقًا سكنيًّا متكررًا، و3 طوابق مواقف سيارات، وطابق أرضي، وطابق الميزانين، وطابق للخدمات، وطابق للمصلى، وطابق للمطعم، بالإضافة إلى مركز رجال الأعمال، ومطبخ مركزي، و9 مصاعد؛ لضمان سلاسة تنقل الضيوف داخل الفندق.
وقال حمد الموسى نائب رئيس مجلس إدارة شركة "موطن العقارية": "في إطار استراتيجية تعزيز استثمارات شركة "موطن العقارية" وتحقيق أعلى عائد مجزٍ من أصولها العقارية لمساهميها؛ تم توقيع اتفاقية تشغيل برج "موطن لمار" مع شركة "أساس جودة الضيافة" لتشغيل البرج لمدة ثلاث سنوات؛ مما يساهم في تحقيق عوائد مجزية مدرة للدخل، ويضاف إلى سلسلة مشاريع واستثمارات الشركة العقارية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والفندقية والسكنية؛ مما يعزز من قيمة أصول الشركة وربحيتها لمساهمي الشركة"؛ منوهًا بأن سوق العقارات في مكة المكرمة واعد جدًّا؛ لما يحظى به من رعاية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج ضيوف الرحمن".
يُذكر أن "موطن العقارية" شركة سعودية -مساهمة مقفلة- مقرها الرياض، تعمل في مجال العقارات الصناعية والسكنية والتجارية والضيافة، وتستهدف توفير الحلول والمنتجات العقارية المتنوعة التي تنسجم مع برامج رؤية 2030؛ من خلال مشاريع نوعية تخدم القطاع الصناعي واللوجستي وإنشاء المصانع الجاهزة لاحتضان الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية النوعية التي تلبي احتياجات وتطلعات السوق العقارية السعودية؛ فضلًا عن تطوير الفنادق ذات الأسماء العالمية عبر عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية، وبما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة، ويضمن مستقبلًا واعدًا لأعمالها. www.mawten.com.sa.