"زين السعودية" توقّع مذكرة تفاهم مع Elisa Polystar العالمية بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم

تعليقاَ على هذا التعاون قال الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس عبد الرحمن بن حمد المفدى "يأتي هذا التعاون الإستراتيجي في إطار خطة التطوير المستمر التي ننتهجها في "زين السعودية" لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكتنا للجيل الخامس (5G)، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات، حيث سيقود هذا التعاون إلى إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كما يعكس التزامنا بتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.