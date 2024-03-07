"زين السعودية" توقّع مذكرة تفاهم مع Elisa Polystar العالمية بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم

أعلنت "زين السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة Elisa Polystar العالمية، بهدف تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم لشبكة "زين السعودية" للجيل الخامس (5G)، ومن خلال هذا التعاون، ستعيد "زين السعودية" تعريف البعد التشغيلي للخدمات الرقمية، عبر الاستفادة من أدوات Elisa Polystar ضمن مواءمةٍ تامة مع شبكة "زين السعودية" للجيل الخامس (5G) وقاعدة بياناتها الضخمة.
وجاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض ليب2024، المنعقد في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري.
تعليقاَ على هذا التعاون قال الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس عبد الرحمن بن حمد المفدى "يأتي هذا التعاون الإستراتيجي في إطار خطة التطوير المستمر التي ننتهجها في "زين السعودية" لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكتنا للجيل الخامس (5G)، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات، حيث سيقود هذا التعاون إلى إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كما يعكس التزامنا بتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
فمن خلال توظيف قدرات Elisa Polystar الرقمية، سنحصل على معلوماتٍ ومرئيات تفصيلية حول متطلبات عملائنا وتفضيلاتهم، من خلال تحليلٍ دقيق لسلوكهم الرقمي، ما يمكّننا من تصميم برامج وخدمات وحلول خاصة باحتياجات كل شريحة، لتلبية متطلباتهم ومحاكاة طموحاتهم.