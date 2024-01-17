على عقارات متنوعة بـ5 محافظات بعسير.. "السعدون" تطرح مزاد أبها الإلكتروني

وأوضحت "السعدون" أن المزاد سيبدأ يوم الأحد بتاريخ 4‏/ 2‏/ 2024م عبر منصة الدال للمزادات، وسيمتد المزاد لمدة 3 أيام، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 6‏/ 2‏/ 2024م، وأضافت: تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية.