محليات

"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالًا من وزير خارجية قطر.. بعد عملية الإجلاء من السودان

الوزيران بحثا الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
واس
واس

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

وتبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنّأ الوزير القطري، الأمير "فيصل" بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، معرباً عن شكره على إجلاء عددٍ من المواطنين القطريين إلى جانب أشقائهم من الدول الأخرى.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني
إجلاء المواطنين السعوديين من السودان

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