"فيصل بن فرحان" يتلقى اتصالًا من وزير خارجية قطر.. بعد عملية الإجلاء من السودان

كما هنّأ الوزير القطري، الأمير "فيصل" بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، معرباً عن شكره على إجلاء عددٍ من المواطنين القطريين إلى جانب أشقائهم من الدول الأخرى.