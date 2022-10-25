صاحب أشهر أغنية شعبية "أحب الليل والسهرة".. الموت يخطف "عندليب الشمال" بدر الليمون

وترتبط تلك الأغنية بقصة غريبة رواها مؤلفها الشاعر صالح صلفيق الرمالي، والذي كشف أنه كان يخاطب بهذه القصيدة فتاة من الجن؛ ولكنها كانت جميلة جدًّا؛ حيث إنه قد حلم بتلك الفتاة من قبل، وكانت تجلس أمامه على الشاطئ، وكان يتحدث معها وهو سعيد، كما أنها كانت قد سألته عن الأشياء التي يحبها فأجاب عليها بأنه يحب الليل والسهر بشدة، وكان يتخيل الشاعر أنه يتكلم مع هذه الفتاة بالفعل ويتبادل معها الحديث؛ ولكنه عندما استيقظ من نومه وجد أنه كان يحلم.