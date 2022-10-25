صاحب أشهر أغنية شعبية "أحب الليل والسهرة".. الموت يخطف "عندليب الشمال" بدر الليمون

انتقل إلى رحمة الله تعالى، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، الفنان الشعبي بدر الليمون، في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، بعد معاناة مع المرض.
ويشتهر الراحل بدر الليمون بلقب "عندليب الشمال"، وهو من أشهر نجوم الفن الشعبي في المملكة والخليج؛ حيث قدّم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا؛ أبرزها أغنية "أحب الليل والسهرة"، وساعده على ذلك دخوله عالم الفن في سن صغيرة ونجح في إثبات موهبته.
سيرة ذاتية وفنية
وُلد بدر الليمون في بيئة بسيطة خلال حقبة الأربعينيات في مدينة سكاكا بالجوف شمال المملكة، وظهرت موهبته الفنية في مراحل حياته المبكرة، ونجح في كسب محبة جمهور اللون الشعبي في المملكة؛ فاشتهر بإحياء الحفلات الشعبية منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره؛ مما جعله يحقق شهرة واسعة تخطت حدود المملكة إلى الخليج؛ حيث تُقَدر شعوب المنطقة هذا اللون من الفن الطربي.
وامتلك بدر الليمون صوتًا ذهبيًّا أكسبه شهرة كبيرة. ولم تتوقف نجاحاته عند الغناء؛ حيث استطاع بفضل إصراره وعزيمته أن يُطَوّر من نفسه، فنجح في تنمية موهبته الشخصية وتَعَلم أساسيات القراءة والكتابة في مرحلة متقدمة من حياته.
واشتهر الليمون بلقب "عندليب الشمال"، وقدّم العديد من الأغاني الشعبية الخالدة في ذاكرة أبناء المملكة، ومن أشهرها: (ما هو غلا، أحبها يا ناس هل تسمعون، لا تغيب أرجوك، أنا ماضٍ لا ذكرى، السفينة أبحرت، أحب الليل والسهرة، حبيبتي عندي خبر، بقعة الربيع العامة، خذ حياتي خذ عيني، عزيزي لدي أخبار).
أغنية "أحب الليل والسهرة"
وتُعد أغنية أحب الليل والسهرة من أهم الأعمال الفنية التي قدّمها الفنان بدر الليمون في مشواره الفني، ولقيت إعجاب عدد كبير من الجمهور في وقت طرحها وحتى بعد مرور فترة طويلة من إصدارها، وأصبح يتغنى بها الكثير من الناس، واعتبروها من أغاني الغزَل المميزة، كما أنها حصدت عددًا كبيرًا من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وترتبط تلك الأغنية بقصة غريبة رواها مؤلفها الشاعر صالح صلفيق الرمالي، والذي كشف أنه كان يخاطب بهذه القصيدة فتاة من الجن؛ ولكنها كانت جميلة جدًّا؛ حيث إنه قد حلم بتلك الفتاة من قبل، وكانت تجلس أمامه على الشاطئ، وكان يتحدث معها وهو سعيد، كما أنها كانت قد سألته عن الأشياء التي يحبها فأجاب عليها بأنه يحب الليل والسهر بشدة، وكان يتخيل الشاعر أنه يتكلم مع هذه الفتاة بالفعل ويتبادل معها الحديث؛ ولكنه عندما استيقظ من نومه وجد أنه كان يحلم.
مرض خطير
وفي عام 2020، تلقى جمهور الفنان بدر الليمون مفاجأة صادمة بعد الإعلان عن إنهاء مشواره الفني بسبب جلطة ألزمته السرير الأبيض في مستشفى الأمير متعب بسكاكا، ووقتها أظهرت الفحوصات وجود ورم في إحدى الكليتين؛ مما يستلزم خضوعه للرعاية الطبية اللازمة.
وعلى الرغم من ابتعاد "الليمون" عن الساحة الفنية؛ إلا أنه يظل حاضرًا من خلال المقاطع القصيرة التي يتداولها جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يحظى بحب وإعجاب شديد من قِبَل المتابعين.