"الحارثي": أهدي نجاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لقيادتنا الرشيدة
أهدى محمد بن فهد الحارثي، رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية "إسبو" الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، نجاح فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 لقيادتنا الرشيدة لدعمها اللامحدود، وكذلك لكل القائمين والمشاركين في تنظيم المهرجان والمعرض من الشباب والفتيات السعوديين.
وقال في تصريح إلى "سبق"، على هامش ختام المهرجان الذي يُعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر (تونس) تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل": نجاح المهرجان يعود أولاً وقبل كل شيء إلى الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها لنا حكومتنا الرشيدة؛ إذ حظينا بدعم كبير منذ أن طرحت فكرة المهرجان؛ ما سهَّل لنا أمورًا كثيرة.
وأشاد "الحارثي" بالدور المتميز والجهود الكبيرة التي بذلها الشباب والشابات السعوديون في إنجاح هذا المهرجان ومعرض مستقبل الإعلام، وأعرب في هذا الصدد عن فخره بما يقدمه هؤلاء الشباب من صورة حضارية مشرفة للمملكة.
ولفت في هذا الإطار إلى صورة الانبهار والإعجاب لدى المشاركين العرب بمستوى التنظيم والترتيب لفعاليات المهرجان والمعرض.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية إلى أن مستقبل الإعلام متقلب وسريع جدًّا.. مضيفًا في هذا الشأن: "من المزايا في معرض مستقبل الإعلام مشاركة خبرات عالمية وإقليمية؛ لتبادُل الحوار والنقاش والتجارب والخبرات؛ لأن الفكر حق مشاع، وعندما تطلع على فكر الآخرين تستطيع أن تطور ذاتك".
وكانت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، الذي يعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر (تونس) قد أسدلت أمس بعد أن استمرت ثلاثة أيام.
وشهد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، نوقش فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات.