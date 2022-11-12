"الحارثي": أهدي نجاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لقيادتنا الرشيدة

وقال في تصريح إلى "سبق"، على هامش ختام المهرجان الذي يُعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر (تونس) تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل": نجاح المهرجان يعود أولاً وقبل كل شيء إلى الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها لنا حكومتنا الرشيدة؛ إذ حظينا بدعم كبير منذ أن طرحت فكرة المهرجان؛ ما سهَّل لنا أمورًا كثيرة.