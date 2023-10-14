74 مليارديراً و"سنتي-مليونير".. أفضل 50 مدينة عالمية في عدد الأثرياء تزدان بالرياض

ويوجد حالياً 2350 مليارديراً و28,420 "سنتي-مليونير" في العالم، أي أكثر من ضعف العدد قبل 20 عامًا، وتشير التقديرات إلى زيادة نسبتهم 12% مقارنة بالعام الماضي، ويتركز معظم أصحاب الملايين في الولايات المتحدة بنسبة 38%، تليها الأسواق الناشئة الكبيرة في الصين والهند.