"جستر جدة" تحتفي بالمسؤولية المجتمعية في خيمتها الرمضانية الثالثة

يشار إلى أن الخيمة الرمضانية الثالثة شارك فيها أكثر من 15 جهة متخصصة وداعمة، من بينها إدارة التربية الخاصة بنين بتعليم جدة، مركز شدن للإرشاد الأسري، ومركز أمنياتي المحققة، وجمعية طفولة آمنة، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية بجدة، ومركز التأهيل الشامل بجدة، وفريق مشينا، والمركز الارتقائي العربي، وجمعية إبصار، وجمعية وسم.