بعد استشهاده إثر إصابته أثناء أداء واجبه.. إطلاق اسم الشهيد "الفريح" على شارع رئيسي برفحاء

بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء- تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح على أحد الشوارع الرئيسية بحي العزيزية بالمحافظة.