بعد استشهاده إثر إصابته أثناء أداء واجبه.. إطلاق اسم الشهيد "الفريح" على شارع رئيسي برفحاء

بتوجيه من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة رفحاء- تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح على أحد الشوارع الرئيسية بحي العزيزية بالمحافظة.
جاء ذلك تخليدًا وتكريمًا لاسمه كأحد أبطال الوطن، بعد أن استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في عملية أمنية ضمن حملة الحرب على المخدرات.
وتأتي هذه اللفتة الكريمة من أمير المنطقة، انطلاقًا للمبدأ الذي رسمته دولتنا المباركة دولة الكرامة والوفاء بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم الذين قدموا أرواحهم لوطنهم العظيم المملكة.