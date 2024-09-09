فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية روسيا

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف؛ وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض.