"مواصلات جدة": ربط الصالة الشمالية ضمن مسار النقل السريع بمطار المؤسس

ويبلغ إجمالي طول مسار النقل السريع من محطة الكورنيش "البلد" حتى الصالة الشمالية بالمطار (ذهابًا وعودة) 104 كلم؛ فيما يستغرق زمن الرحلة الدائرية 210 دقائق، ويشمل المسار -بالإضافة إلى محطتي المطار ومحطة سابتكو في البلد- 3 محطات توقف: الأولى بالقرب من فلامنجو مول، والثانية بالقرب من الأندلس مول، والثالثة على طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7.