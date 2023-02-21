"مواصلات جدة": ربط الصالة الشمالية ضمن مسار النقل السريع بمطار المؤسس

أعلنت شركة مواصلات جدة، عن زيادة مسار خدمة النقل السريع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عبر ربط الصالة رقم (1) بالصالة الشمالية، بالتعاون مع شركة مطارات جدة -الشركة المشرفة على مطار الملك عبدالعزيز الدولي- والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو".
ويبلغ إجمالي طول مسار النقل السريع من محطة الكورنيش "البلد" حتى الصالة الشمالية بالمطار (ذهابًا وعودة) 104 كلم؛ فيما يستغرق زمن الرحلة الدائرية 210 دقائق، ويشمل المسار -بالإضافة إلى محطتي المطار ومحطة سابتكو في البلد- 3 محطات توقف: الأولى بالقرب من فلامنجو مول، والثانية بالقرب من الأندلس مول، والثالثة على طريق المدينة النازل بحي البغدادية 7.
وتعمل خدمة النقل السريع بالحافلات داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع، وربطها بمركز المدينة، وتأتي ضمن التعاون المشترك لتطوير خدمات النقل بالحافلات، لتوفير أفضل خدمات النقل لخدمة جميع شرائح المجتمع بمبلغ رمزي لا يتجاوز 20 ريالًا، وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.
جدير بالذكر أنه جرى تصميم الحافلات بطاقة استيعابية تتسع لـ33 راكبًا، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأماكن فارغة لوضع حقائب السفر، كما يمكن للراغبين في استخدام الحافلات شراء التذاكر عبر عدد من نقاط البيع المخصصة داخل المطار أو باستخدام تطبيق سابتكو للدفع.