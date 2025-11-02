الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء للدكتور الحازمي في وفاة ابنه حسان

تلقّى الدكتور حسن حجاب الحازمي برقيتَي عزاء ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – في وفاة ابنه حسان.
وعبّر الدكتور الحازمي عن بالغ شكره وامتنانه لهذه اللفتة الأبوية الكريمة، قائلاً:
“أشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين تعزيته ومواساته في فقيدنا الغالي حسان، فقد كانت كلماته ودعواته بلسماً للقلب وشفاءً للروح، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وحفظه ورفع درجته في الدنيا والآخرة”.
كما أعرب عن خالص تقديره لسمو ولي العهد، قائلاً:
“أشكر لسيدي ولي العهد وقفته النبيلة وتعزيته ومواساته في فقيدنا، فقد كان لكلماته الأثر العميق في نفسي وفي قلوب أسرتي جميعاً، وستظل هذه المواساة الكريمة خالدة في وجداننا، فهي البلسم الذي جبر خواطرنا وواسى قلوبنا. جزاه الله عنا كل خير وكتب له الأجر ورفعة المنزلة في الدنيا والآخرة”.
وأكد الدكتور الحازمي أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة تمثّل تجسيداً لعمق التلاحم الإنساني بين القيادة وأبنائها المواطنين، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء.