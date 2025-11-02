الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء للدكتور الحازمي في وفاة ابنه حسان

كما أعرب عن خالص تقديره لسمو ولي العهد، قائلاً:

“أشكر لسيدي ولي العهد وقفته النبيلة وتعزيته ومواساته في فقيدنا، فقد كان لكلماته الأثر العميق في نفسي وفي قلوب أسرتي جميعاً، وستظل هذه المواساة الكريمة خالدة في وجداننا، فهي البلسم الذي جبر خواطرنا وواسى قلوبنا. جزاه الله عنا كل خير وكتب له الأجر ورفعة المنزلة في الدنيا والآخرة”.