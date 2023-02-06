"سلام" تستعرض رؤيتها للمستقبل الأخضر في مؤتمر "ليب 2023"

تستعرض "سلام"، شركة الاتصالات السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تصدرت مؤخراً شركات الاتصالات الأسرع نمواً في المملكة بحسب تصنيف جلوبال براندز، رؤيتها المستقبلية لدفع التحول الرقمي وبناء مستقبل أخضر ، وذلك خلال مشاركتها في "ليب"، المؤتمر التقني الأضخم في المملكة والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
ويشارك في "ليب" أكثر من 100 ألف خبير ومبتكر ومبدع في المجال الرقمي من حول العالم، ويشكل المؤتمر، الذي يُعقد للسنة الثانية على التوالي، منصة لطرح ومناقشة الأفكار الجديدة في القطاع، ولقاء المستثمرين وقادة الأعمال والرواد في المجال.
وتقدم "سلام" من خلال جناحها التفاعلي تصورات لرؤية المملكة للمستقبل الرقمي، والدور الذي ستلعبه التقنيات الحديثة في تعزيز ودفع مسيرة التحول الرقمي تماشياُ مع رؤية المملكة 2030. حيث سيأخذ النفق التفاعلي الزوار إلى عالم معزز بتقنيات الواقع البديل، ويعكس تصورات "سلام" لبناء مستقبل أخضر التي تشمل تطوير المدن الذكية المستقبلية.
وقال المهندس أحمد العنقري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلام": "يسعدنا دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال استثمار الفرص المستقبلية الواعدة وتلبية الاحتياجات الرقمية المتنامية للمجتمع المحلي. وإلى جانب مساعينا للمساهمة في بناء مستقبل أخضر، نحن على ثقة بأن تقنياتنا الرقمية الحديثة سيكون لها أثر في ترسيخ مكانتنا كمشغل رائد في القطاع وترك بصمة لنا في رحلة التحول الرقمي في المملكة".