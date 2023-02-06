"سلام" تستعرض رؤيتها للمستقبل الأخضر في مؤتمر "ليب 2023"

ويشارك في "ليب" أكثر من 100 ألف خبير ومبتكر ومبدع في المجال الرقمي من حول العالم، ويشكل المؤتمر، الذي يُعقد للسنة الثانية على التوالي، منصة لطرح ومناقشة الأفكار الجديدة في القطاع، ولقاء المستثمرين وقادة الأعمال والرواد في المجال.