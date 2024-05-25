حلّق بالكاميرا الطائرة.. لوحات جمالية تتزين بالماء والخضرة والنفود بروضة "أم الذيابة"

وتقع الروضة بعد الأرطاوية بـ34 كم على طريق "الأرطاوية الكويت"؛ إذ يجد قاصدها طريقًا صحراويًّا ممهدًا عندما يقطع ٣٤ كم من الأرطاوية، وبالتحديد قبل محطة ساسكو بنصف كيلو تقريبًا، عندها يتجه قاصدها مع الطريق الممهد جنوبًا؛ ليجدها في نهاية الطريق الصحراوي على بُعد ٤ كم من الطريق المسفلت.