القيادة تعزي رئيس فنلندا في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق "مارتي أهتيساري"

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".