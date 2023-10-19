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القيادة تعزي رئيس فنلندا في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق "مارتي أهتيساري"

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، في وفاة السيد مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، في وفاة السيد مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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