اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين قصف المستشفى المعمداني في غزة

وناشدت اللجنةُ في بيانٍ لها، أوردته لـ"سبق"، المجتمعَ الدولي بكافة مؤسساته إلى إدانة هذه الجرائم التي تُرتكب كل يوم ضدّ السكان المدنيين والممتلكات المدنية في قطاع غزة، وطالبت بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.