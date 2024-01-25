في عاصمة الشهد.. انطلاق مهرجان عسل جازان "التاسع" بمشاركة 80 نحالاً

وتعد فعاليات المهرجان فرصة للمجتمع المحلي للاحتفاء بالثروة الطبيعية المحلية، وتعزيز السياحة البيئية، وتعزيز مكانة المنطقة كمرجع لصناعة العسل على المستوى الوطني، حيث جاوز عدد النحالين في منطقة جازان أكثر من 4000 نحال وبعدد خلايا تقدر بـ192364 خلية للنحل البلدي، فيما نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة العديد من البرامج التدريبية بمركز التدريب الزراعي بجازان استفاد منها ما يقارب الـ150 متدرباً ومتدربة.