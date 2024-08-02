مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة خمسيني من تبعات ورم في البطن بطول 20سم

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورمٍ كبيرٍ منتشرٍ في البطن، وذلك لمريض يبلغ من العمر 57 عاماً، كان يسبّب له آلاماً وضغطاً في منطقة البطن.. هذا ما أوضحه الدكتور محمد الزهراني؛ استشاري الجراحة العامة وجراحات الأورام والغدد، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة الأمريكية في جراحة الأورام.
وأضاف د. "الزهراني"؛ أنه فور وصول المريض للعيادة، والاستماع إلى شكواه والاطلاع على ملفه الطبي، تبيَّن أنه عانى على مدار عام كامل، آلاماً وانتفاخاً في البطن، وتبيّن من الفحص السريري وجود كتلة في الجانب الأيسر من البطن، وعلى الفور تمّ إخضاعه لعددٍ من الفحوصات الطبية الدقيقة بالأشعة المقطعية C.T. Scan والتحاليل المخبرية.
وأوضح، أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورم كبير بحجم (20 × 15 × 10)سم، في جدار التجويف البطني خلف الأمعاء، بالقرب من الكُلية اليسرى والقولون والأوعية الدموية المغذية للأمعاء، وأنه المتسبّب في حدوث الأعراض التي لحقت بالمريض خلال الشهور الماضية، وأبرزها الضغط الشديد على كامل منطقة البطن.
وعقب دراسة الفريق الطبي معطيات النتائج، اتخذوا القرار بإجراء تدخل جراحي لاستئصال الورم، وذلك للحيلولة دون إصابة المريض بمزيدٍ من المضاعفات.
مفيداً بأنه عقب اتخاذ كافة التدابير اللازمة، أُجريت له العملية تحت التخدير الكامل، مستغرقةً 4 ساعات، وتمّ فيها تحرير الورم من التصاقاته بحرص شديد، لحساسية موقعه وتداخله مع الأوعية الدموية بالأمعاء، ومن ثم استئصاله بالكامل، نُقل بعدها المريض إلى جناح التنويم.
وقال الدكتور الزهراني؛ إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح، إذ بيّنت المؤشرات الحيوية للمريض في الساعات الأولى بعد العملية تحسنه، وتمّ إعداد برنامج خاص به للمتابعة الدورية في العيادة للاطمئنان على حالته الصحية.
الجدير بالذكر أن قسم الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بجدة، يضم طاقماً من أمهر الجرّاحين ذوي المؤهلات العالية والخبرات المتميزة، وكفاءات متخصّصة في التخدير، من الحاصلين على أعلى الشهادات، إضافة إلى فريقٍ تمريضي مؤهل حاصل على أرقى الشهادات والخبرات المتميزة. ويمتاز القسم أيضاً بتوافر التخصّصات الدقيقة، مثل جراحات الثدي والأورام، وجراحات القولون والمستقيم، والأوعية الدموية.