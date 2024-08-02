مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُنهي معاناة خمسيني من تبعات ورم في البطن بطول 20سم

وأضاف د. "الزهراني"؛ أنه فور وصول المريض للعيادة، والاستماع إلى شكواه والاطلاع على ملفه الطبي، تبيَّن أنه عانى على مدار عام كامل، آلاماً وانتفاخاً في البطن، وتبيّن من الفحص السريري وجود كتلة في الجانب الأيسر من البطن، وعلى الفور تمّ إخضاعه لعددٍ من الفحوصات الطبية الدقيقة بالأشعة المقطعية C.T. Scan والتحاليل المخبرية.