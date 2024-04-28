ولي العهد يستعرض مع أمير دولة الكويت أوجهَ العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

التقى صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم؛ الشيخَ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك على هامش الاجتماع الخاصّ للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.