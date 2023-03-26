"رؤى المدينة" أنموذجًا.. عناية القيادة بالحرمين تتجلى في زيارة ولي العهد

خادم الحرمين الشريفين، لقبٌ تَشَرّف به كل مَن أيده الله لتولي الحكم في المملكة، وجاء الاسم من المهمة التي تَوَلتها قيادة المملكة، وهي خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة للمعتمرين والحجاج.