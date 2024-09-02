"المشيطي" يُطلق برنامج "سحابة" لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع المياه

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى (40) شركة ناشئة في مراحل النمو خلال سنتين، وذلك بالتعاون مع الشركاء في المنظومة الداخلية والخارجية، لاستثمار فرص قطاع المياه التي تجاوز حجم الإنفاق السنوي فيه (300) مليار ريال، مما يشكل فرصة عظيمة لرواد الأعمال لاستغلالها وإطلاق شركات ناشئة في هذا القطاع الضخم، مشيرًا إلى أن رحلة الاستدامة وتحقيق الأمن المائي تتحقق من خلال تعظيم الاعتماد على الابتكار وريادة الأعمال واستشراف المستقبل، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تدعم بسخاء كل المبادرات التي يتم إطلاقها، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة في التنمية والازدهار وتحسين جودة الحياة.