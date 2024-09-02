"المشيطي" يُطلق برنامج "سحابة" لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع المياه

أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، برنامج "سحابة" المعني بتنمية منظومة قطاعية لريادة الأعمال في قطاع المياه؛ لتمكين رواد الأعمال ودعم وتشجيع الشركات الابتكارية الناشئة، وتحفيز البحث والابتكار في مجالات المياه المختلفة، وذلك خلال حفل أقيم في الرياض، بحضور عددٍ من قيادات المنظومة، ورواد الأعمال في قطاع المياه.
وبهذه المناسبة، أكد النائب خلال كلمته في الحفل، أن الوزارة لديها إستراتيجية وطنية للمياه، ونظام شامل ومنظومة متكاملة للمياه والري، وتعمل بنهج الإدارة المتكاملة للمياه، لتعظم الاستفادة من كل قطرة ماء تؤخذ من الطبيعة لتعاد إليها، كما لديها إستراتيجية تنفيذية للبحث والابتكار وخطة إستراتيجية لريادة الأعمال في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وبرامج لاحتضان ريادة الأعمال، وخطة أولويات للتقنيات الحديثة لتسريعها وتطويرها وتوطينها.
وأشار إلى أن الوزارة سعت إلى مجتمع ريادي قطاعي؛ لتبادل البيانات والإحصاءات ومشاركة المعرفة والخبرات، وذلك إيمانًا بالدور المحوري للمبتكرين ورواد الأعمال والشغوفين بالحلول الابتكارية الواعدة؛ لتمكينهم من تطوير أفكارهم، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم الابتكارية، باعتبار أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي للمملكة، ولما لها من أثر في خلق فرص العمل، ورفع قدرات الشباب السعودي، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح "المشيطي" أن إطلاق برنامج "سحابة" المعني بتنمية منظومة قطاعية لريادة الأعمال في قطاع المياه؛ من خلال تحسين ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات للقطاع، يعد إضافة إلى تحسين جودة الأسواق وخلق الطلب وبناء الكفاءات الريادية لمساعدة الشركات الناشئة على إطلاق منتجات جديدة بشكل مستمر.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى (40) شركة ناشئة في مراحل النمو خلال سنتين، وذلك بالتعاون مع الشركاء في المنظومة الداخلية والخارجية، لاستثمار فرص قطاع المياه التي تجاوز حجم الإنفاق السنوي فيه (300) مليار ريال، مما يشكل فرصة عظيمة لرواد الأعمال لاستغلالها وإطلاق شركات ناشئة في هذا القطاع الضخم، مشيرًا إلى أن رحلة الاستدامة وتحقيق الأمن المائي تتحقق من خلال تعظيم الاعتماد على الابتكار وريادة الأعمال واستشراف المستقبل، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تدعم بسخاء كل المبادرات التي يتم إطلاقها، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة في التنمية والازدهار وتحسين جودة الحياة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، أن إطلاق برنامج "سحابة" يأتي في إطار سعي الوزارة للتعاون مع القطاع العام والخاص؛ بهدف تشجيع الشراكة المجتمعية وتحفيز العقول المبتكرة، إضافة إلى إيجاد الحلول لتحديات قطاع المياه من خلال البرامج والمبادرات الممكنة للمبتكرين والباحثين، في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
وشهد الحفل توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البيئة والهيئة السعودية للمياه؛ مثلها في التوقيع مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال في الوزارة الدكتور علي بن محمد السبهان، ووكيل الرئيس للأبحاث والمشاريع الابتكارية في الهيئة المهندس طارق بن غسان الغفاري.
وتهدف المذكرة إلى دعم وتنمية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطاع المياه، وتنفيذ مبادرات وبرامج متعلقة بريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز قطاعات الوزارة من خلال برنامج "سحابة"، وتسهيل استخدام وتطبيق ونقل التقنيات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال واستدامة قطاع المياه، والمساهمة والمشاركة في تطوير برنامج "سحابة"، إضافة إلى مشاركة البيانات الإحصائية والدراسات والمعلومات والفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، والمساهمة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، فضلًا عن تكوين فريق عمل مشترك للتنسيق ومتابعة المهام.
يُشار إلى أن الوزارة كانت قد دشّنت في وقتٍ سابق، ثلاثة برامج رئيسة لريادة الأعمال في قطاعاتها الثلاثة؛ من ضمنها برنامج "سحابة" المخصص لقطاع المياه، إلى جانب برنامج "سدرة" المخصص لقطاع البيئة، و"سنبلة" المخصص لقطاع الزراعة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة في العمل على نمو وتميّز قطاعاتها المختلفة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة من تمكين الابتكار في الأعمال، ودعم منظومة قطاعية متكاملة لريادة الأعمال.