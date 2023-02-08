السفارة في تركيا: نتابع إجراءات إجلاء المواطنين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال

قالت السفارة السعودية في تركيا إنها تتابع إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال؛ حيث ترأس القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في العاصمة التركية (أنقرة) محمد الحربي، فريق عمل في مدينة أضن؛ لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين الموجودين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال.
وأعربت السفارة عن أملها من الموجودين في تلك المناطق، سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة 00905495646655.
وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد أكدت في أول أيام الزلزال، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة بالموجودين في تلك المناطق، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.