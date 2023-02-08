السفارة في تركيا: نتابع إجراءات إجلاء المواطنين في المناطق التي تأثرت جراء الزلزال

وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد أكدت في أول أيام الزلزال، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في جنوب تركيا، وأنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، مهيبة بالموجودين في تلك المناطق، اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على الرقم المخصص لذلك في أسرع وقت ممكن.