رئيس السنغال يشكر خادم الحرمين وولى العهد على دعمهما السخي لبلاده

استقبل الرئيس السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اليوم في العاصمة دكار الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، وذلك في إطار زيارة وفد الصندوق للجمهورية بهدف توقيع اتفاقية تمويل لمشروع تنموي في قطاع النقل والمواصلات مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال.
وأعرب الرئيس السنغالي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على دعمهما لجمهورية السنغال، مثمنًا جهود الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية في الداخل السنغالي.
من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أن هذا الدعم التنموي يأتي امتدادًا للتعاون الإنمائي بين الجانبين، الممتد على مدى أكثر من 40 عامًا.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عديد الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الإنمائية التي يموّلها الصندوق في السنغال، ولاسيما أن الصندوق يُعد الذراع التنموي لحكومة المملكة العربية السعودية.
وتولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية السنغال من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية، إذ قدّم الصندوق منذ أكثر من أربعة عقود بالإضافة إلى هذه الاتفاقية (26) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل (25) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تصل إلى نحو (384) مليون دولار، وإدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار في قطاعات تنموية مختلفة، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.