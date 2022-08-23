رئيس السنغال يشكر خادم الحرمين وولى العهد على دعمهما السخي لبلاده

وتولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية السنغال من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية، إذ قدّم الصندوق منذ أكثر من أربعة عقود بالإضافة إلى هذه الاتفاقية (26) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل (25) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تصل إلى نحو (384) مليون دولار، وإدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار في قطاعات تنموية مختلفة، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.