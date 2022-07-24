تجاوبًا مع "سبق".. محافظ القنفذة يقف على موقع "مطب التهدئة"

وقف محافظ القنفذة محمد بن عبد العزيز القباع، اليوم، على موقع مطبات التهدئة المجاورة لأحد المجمعات التجارية داخل المحافظة، يرافقه مدير المرور ورئيس البلدية المكلف.
يأتي هذا لإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريع لمعالجة الأخطاء الهندسية في تصميم هذا المطب الذي تسبب في إعاقة سالكي الطريق؛ وذلك تجاوبًا مع ما طرحته "سبق" بعنوان "مطب للتهدئة" بالقنفذة يتسبّب في تعثر المركبات".
وتضمّن الخبر مناشدة سالكي الطريق الجهة المعنية بتصحيح وضعه، وبالفعل تم الوقوف اليوم على الموقع من قبل الجهات المعنية يتقدّمها محافظ القنفذة.