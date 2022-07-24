تجاوبًا مع "سبق".. محافظ القنفذة يقف على موقع "مطب التهدئة"

يأتي هذا لإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريع لمعالجة الأخطاء الهندسية في تصميم هذا المطب الذي تسبب في إعاقة سالكي الطريق؛ وذلك تجاوبًا مع ما طرحته "سبق" بعنوان "مطب للتهدئة" بالقنفذة يتسبّب في تعثر المركبات".